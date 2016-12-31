Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiği vurgulandı.

Ekiplerin 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam ettiği kaydedilerek "Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir" ifadesi kullanıldı.

BEDAŞ'TAN KESİNTİ AÇIKLAMASI

31 Aralık 2016 Cumartesi günü planlı kesinti programı

ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Ocak 2017 Pazartesi günü planlı kesinti programı

MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA Mh., SOFULAR Cd., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., MERKEZ Sk., ATA Cd., KARAKOL Sk., SERİN Sk., ÖZ Sk., UĞUR Sk., CAMİ Sk., AYGÜN Sk., BAĞ Sk., AKYOL Sk., MERAM Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., AYAZMA Sk., SEYHAN Sk., SOĞUKSU Sk., TOPÇU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4623-4303)

ZEKERİYAKÖY Mh., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MADEN Mh., ÇIRÇIRTEPE YOLU Sk., AKDOĞAN Sk., EFLATUN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., ERENLER Cd., ANADOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA Mh., SİTELER Cd., 1. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN MENDERES Mh., BALKIZ Sk., BALÖZÜ Sk., EGEMEN Cd., GÜLBAĞLAR Cd., MEŞE TARLA Cd., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., VEZİRTEPE Sk., KURŞUNLU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4663-29211 TM)

03 Ocak 2017 Salı günü planlı kesinti programı

YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZORLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4578-8524)

MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜMÜŞDERE Mh., KEMERBURGAZ Sk., GÜMÜŞDERE Cd., ÜSKÜP Sk., SUNA Sk., UZUNOLUK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CİBALİ Mh., SALİHPAŞA Cd., PEKMEZCİ Sk., ERZAKÇI Sk., ALİ TEKİN Sk., KANİPAŞA Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., TEPEDELEN ARALIĞI Sk., ŞAİR BELİĞ Sk., ŞEREFLİ Sk., TEPEDELEN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 07:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KISIRKAYA Mh., KISIRKAYA Cd., İNCEKUM Sk., TAHLİSİYE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜMÜŞDERE Mh., AMBAR Sk., POLİS KOLEJİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.