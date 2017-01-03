Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylık artışlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55’inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. Buna göre, TÜİK tarafından 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı yüzde 4,73 olarak açıklandığından, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2017 Ocak-Haziran ödeme döneminde yüzde 4,73 oranında artırılarak ödenecektir. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamındaki aylıklar, toplu sözleşme hükümlerine göre 2017 Ocak-Haziran ödeme döneminde yüzde 3 oranında artırılarak ödenecektir" denildi.

5510 Sayılı Kanun’dan önce bağlananların asgari/azami aylık seviyesi

Buna göre asgari aylık seviyeleri ise şöyle: SSK’lı işçinin 2002 Aralık aylığı 257,1 iken 2017 Ocak Aylığı bin 402,4, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 445 iken 2002-2017 reel artış oranı yüzde 58,15 oldu. SSK (Tarım) ise 2002 Aralık aylığı 216,3 iken 2017 Ocak atlığı bin 371,2, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 534 iken 2002-2017 reel artış oranı yüzde 83,80 oldu. Bağ-Kur (Esnaf) için 2002 Aralık aylığı 148,7 iken 2017 Ocak aylığı bin 255,8, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 745 iken 2002-2017 reel artış oranı yüzde 144,85 oldu. Bağ-Kur (Tarım) için 2002 Aralık aylığı 65,8 iken 2017 Ocak aylığı 998,0, 2002-2017 nominal artış oranı bin 417 iken 2002-2017 reel artış oranı yüzde 339,73 oldu. Emekli Sandığı’nda ise 2002 Aralık aylığı 376,6 iken 2017 Ocak aylığı bin 750,1, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 365, 200-2017 reel artış oranı ise yüzde 34,73 oldu.

Azami aylık seviyeleri ise; SSK’lı işçinin 2002 Aralık aylığı 594,0 iken 2017 Ocak aylığı 2 bin 687,3, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 332 iken 2002-2017 reel artış oranı ise yüzde 31 oldu. SSK (Tarım) ise 2002 Aralık aylığı 297,0 iken 2017 Ocak aylığı bin 512,9, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 386 iken 2002-2017 reel artış oranı ise yüzde 48 oldu. Bağ-Kur (Esnaf) için 2002 Aralık aylığı 659,0 iken 2017 Ocak aylığı 2 bin 887,0, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 318 iken 2002-2017 reel artış oranı da yüzde 27 oldu. Bağ-Kur (Tarım) için 2002 Aralık aylığı 370,0 iken 2017 Ocak aylığı bin 857,0, 2002-2017 nominal artış oranı yüzde 379 iken 2002-2017 reel artış oranı ise yüzde 46 oldu. Emekli Sandığı için ise 2002 Aralık aylığı 2 bin 88,0 iken 2017 Ocak aylığı 6 bin 948,7, 2002-2017 nominal artış oranı da yüzde 223 oldu.

Goncagül Özcan