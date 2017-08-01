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Bakanlıktan Forbes Dergisi’ndeki makaleye tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Forbes Dergisi’nde, ‘Türkiye’ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu’ iddia edilen makale ve haberlerin uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutum olduğunu belirtti.

Bakanlıktan Forbes Dergisindeki makaleye tepki

01 Ağustos 2017 17:13

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Forbes Dergisi’nde, ‘Türkiye’ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu’ iddia edilen makale ve haberlerin uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutum olduğunu belirterek, bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığın, işbirliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edeceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Forbes Dergisi’nde, ‘Türkiye’ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu’ iddia edilen bir makaleye yer verildiği belirtilerek, ilgili yazının Türkiye’deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dergide; herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlanmıştır. Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye’nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır. Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, işbirliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir. Bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."


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