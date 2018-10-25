Bakanlıktan İspak Ambalaj'a gümrükte tam yetki

Kibar Holding grup şirketlerinden İspak Ambalaj, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi'nin sahibi oldu. İspak bu belgeyi, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, kayıt sisteminin düzenli ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunması ve otokontrolünü yapabilmesi sebebiyle almaya hak kazandı.

"'Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgesi' ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlıyor"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İspak Ambalaj Genel Müdürü Merih Ceyhan, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış konum sağlayan bir statüdür. İspak Ambalaj olarak bu belgeye sahip olduğumuz için oldukça gururluyuz" dedi.

Bu belgenin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, uluslararası rekabet gücünün artırmak, ülkeyi yabancı yatırımlar için daha cazip hale getirmek ve genel olarak gümrük faaliyetlerinin daha kontrollü gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe sokulduğunu dile getiren Ceyhan sözlerini şöyle tamamladı: "Konuyla ilgili tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getiren şirketimiz bu belge sayesinde, ihracata yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yaparak hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf edecek, dış ticaret işlemlerinde verimliliğini daha üst noktalara taşıyabilecek".