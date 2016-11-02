İçişleri Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan “Son kararname ile İçişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklere müşavirler gönderebileceği ve maaşlarının 5-7 bin dolar olacağı”na ilişkin haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı teşkilatı kurulmak suretiyle 100 adet İçişleri Müşaviri kadrosu ihdas edilmiştir. Kadro cetveline bakıldığında ise bunlardan 55’inin jandarma hizmetleri sınıfına, 40’ının emniyet hizmetleri sınıfına, 5’inin ise sahil güvenlik hizmetleri sınıfına tahsis edildiği görülmektedir. Daha önce TSK’ya bağlı oldukları için Genelkurmay üzerinden kendilerine tahsisli kadroları kullanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanması üzerine kadro tahsisi olarak da yeni düzenlemeye gidilmiş, yapılan değişiklikler çerçevesinde yurt dışı kadrolarının yeni yapılanmaya uygun bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere, İçişleri Bakanlığı altında tek bir çatıda toplanması kararlaştırılmıştır. Buna göre bugüne kadar Genelkurmay üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı 385 yurt dışı görev kadrosu kullanırken bu sayı yeni düzenleme ile 55’e, Sahil Güvenlik Komutanlığının kullandığı kadro sayısı ise 10’dan 5’e düşürülmüştür. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı kadro sayısı ise 26 iken 40 olmuştur. Toplamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 421 adet fiili yurt dışı kadrosu kullanırken, haberde verilenin aksine yeni düzenleme ile bu sayı azalmış; fiilen kullanılan 421 adet kadro yerine 100 adet kadro konulmak suretiyle eski sayıdan daha az bir yurt dışı kadrosu ile tek bir çatıda üç teşkilat toplanmıştır" denildi.

Goncagül Özcan