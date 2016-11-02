Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakanlıktan 'Müşavirlere 5-7 bin dolar maaş' iddialarına yanıt

Bakanlıktan 'Müşavirlere 5-7 bin dolar maaş' iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı, 'Son kararname ile İçişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklere müşavirler gönderebileceği ve maaşlarının 5-7 bin dolar olacağı'na ilişkin haberlerde verilenin aksine yeni düzenleme ile sayıların azaldığını ve eski sayıdan daha az bir yurt dışı kadrosu ile tek bir çatıda üç teşkilatın toplandığını açıkladı.

Bakanlıktan Müşavirlere 5-7 bin dolar maaş iddialarına yanıt

02 Kasım 2016 14:17

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan “Son kararname ile İçişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklere müşavirler gönderebileceği ve maaşlarının 5-7 bin dolar olacağı”na ilişkin haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı teşkilatı kurulmak suretiyle 100 adet İçişleri Müşaviri kadrosu ihdas edilmiştir. Kadro cetveline bakıldığında ise bunlardan 55’inin jandarma hizmetleri sınıfına, 40’ının emniyet hizmetleri sınıfına, 5’inin ise sahil güvenlik hizmetleri sınıfına tahsis edildiği görülmektedir. Daha önce TSK’ya bağlı oldukları için Genelkurmay üzerinden kendilerine tahsisli kadroları kullanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanması üzerine kadro tahsisi olarak da yeni düzenlemeye gidilmiş, yapılan değişiklikler çerçevesinde yurt dışı kadrolarının yeni yapılanmaya uygun bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere, İçişleri Bakanlığı altında tek bir çatıda toplanması kararlaştırılmıştır. Buna göre bugüne kadar Genelkurmay üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı 385 yurt dışı görev kadrosu kullanırken bu sayı yeni düzenleme ile 55’e, Sahil Güvenlik Komutanlığının kullandığı kadro sayısı ise 10’dan 5’e düşürülmüştür. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı kadro sayısı ise 26 iken 40 olmuştur. Toplamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 421 adet fiili yurt dışı kadrosu kullanırken, haberde verilenin aksine yeni düzenleme ile bu sayı azalmış; fiilen kullanılan 421 adet kadro yerine 100 adet kadro konulmak suretiyle eski sayıdan daha az bir yurt dışı kadrosu ile tek bir çatıda üç teşkilat toplanmıştır" denildi. 

Goncagül Özcan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!