Bakanlıktan MYO mezunlarına kısa dönem askerlik açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir gazeteye verdiği röportajında meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarına askerliğin kısalacağı şeklinde bir değerlendirme yaptı. Röportaj sırasında gazetecinin, “Meslek yüksekokulunu bitirene de askerlik süresinde bir indirim sağlansa, bu konuda çok yazdık" şeklindeki sorusunu Özlü, "Bu konuşulan bir konu. Sivas’ta Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu sanayicilerle yaptığımız bir toplantıda bu konu konuşuldu. Milli Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu konu gündemde, bilmediğimiz bir konu değil" şeklinde yanıtlamıştı.

Özlü'nün bu ifadesi meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun hükümetin gündeminde olduğu şeklinde değerlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir" denildi.