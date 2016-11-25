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Bakanlıktan o ürünler hakkında açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “Dr. Ömer Coşkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, çeşitli mecralarda yayınlanan reklamlarına sekreteryası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan o ürünler hakkında açıklama

25 Kasım 2016 13:43

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda “Dr. Ömer Coşkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, başta uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve internet siteleri olmak üzere çeşitli mecralarda yayınlanan reklamları, sekreteryası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelenmektedir. 2016 yılı içerisinde yapılan incelemelerde mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanları kullanılarak ürünlerin sanki hastalıkları iyileştiriyormuş gibi tanıtılması, ayrıca bu iddiaların da ispat edilememesi sonucunda tüketicilerimizin aldatılması ve sağlıklarının tehlikeye atılması nedeniyle 735 bin 801 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

“SPARTACUS FORMEN ADLI ÜRÜNDE, GIDALARDA KULLANIMI KESİNLİKLE YASAK OLAN AFRODİZYAK ETKİLİ İLAÇ ETKEN MADDESİ SİLDENAFİL BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Bu reklam denetimlerinin yanı sıra, Bakanlıkça yukarıda belirtilen ürünler için hemen hemen tüm tanıtımlarda belirtilen 0 212 4702020 numaralı sipariş hattı aranmak suretiyle ANC Panax, ANC Sindirim Destek Seti, ANC VCPR, Spartacus For menCapsule ve ANC Salkom Saç Bakım Seti gibi rastgele seçilen bazı ürün numuneleri sipariş edilmiştir. Ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın laboratuvarlarında temin edilen bu ürünlerin içerik analizleri yaptırılmıştır. Her ne kadar kendilerinin bu ürünlerle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etseler de, gerek sipariş edilen ürünlerle birlikte gönderilen faturadan, gerekse sipariş hattı olarak kullanılan telefon numarası sorgusundan Bioter Kozmetik ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait olduğu tespit edilen bu ürünlerden Spartacus Formen adlı üründe, gıdalarda kullanımı kesinlikle yasak olan afrodizyak etkili ilaç etken maddesi Sildenafil bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, piyasa gözetim ve denetimi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili diğer Bakanlıklarla da paylaşılmıştır.”

BAKANLIK’TAN TÜKETİCİLERE UYARI

Tüketicilerin bu tür ürünlerin kullanımı sonucunda herhangi bir zarara uğramaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşlara bu tür ürünlere karşı son derece temkinli olmaları, özellikle uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarında sık sık yayınlanan ve aslında takviye edici gıda niteliğinde olan ürünleri adeta mucizevi bir ilaç gibi tanıtan reklamlara itibar etmemeleri, bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.


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