Bakanlıktan Rami Kışlasında restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme

Bakanlık restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Rami Kışlası'nın restorasyonunda yaşanan ve işçilerin yaktığı ateş sonucu tarihi kışlanın duvarlarının zarar gördüğü görüntülerin İhlas Haber Ajansı tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Rami Kışlası’nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde daha önce alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili olarak, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu habere konu kişi/kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.