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Bakanlıktan saldırıda yaralanan kaymakamla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen patlamada Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmekte olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan saldırıda yaralanan kaymakamla ilgili açıklama

10 Kasım 2016 16:03

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "10.11.2016 saat:12.07’de Mardin’in Derik İlçesi’nde Kaymakamlık Binası önünde patlama meydana gelmiştir. Saat 12.10’da olay yerine ilk ambulansımız ulaşmıştır. Toplam 4 ambulans ile olaya müdahale edilerek yaralıların nakil işlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Olayda Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’le birlikte 3 kişi yaralanmıştır. Yaralı Kaymakam, ambulans helikopter ile Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmektedir. 2 yaralının tedavisi de Mardin Derik Devlet Hastanesinde devam etmektedir" denildi.

Etiketler: mardin saldırı, Sağlık Bakanlığı


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