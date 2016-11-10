Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "10.11.2016 saat:12.07’de Mardin’in Derik İlçesi’nde Kaymakamlık Binası önünde patlama meydana gelmiştir. Saat 12.10’da olay yerine ilk ambulansımız ulaşmıştır. Toplam 4 ambulans ile olaya müdahale edilerek yaralıların nakil işlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Olayda Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’le birlikte 3 kişi yaralanmıştır. Yaralı Kaymakam, ambulans helikopter ile Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmektedir. 2 yaralının tedavisi de Mardin Derik Devlet Hastanesinde devam etmektedir" denildi.