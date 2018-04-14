Bakanlıktan sinema sektörüne 31 milyon lira destek

Türkiye’deki tek sinema fonu olarak verdiği desteklerle Türk sinemasının gelişimine önemli katkılar sunan Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2005 yılından bugüne sektöre aktardığı destekler, seyirci ve hasılat rekorlarının kırılmasında ve sektörün bir endüstriye dönüşmesinde önemli rol oynuyor.

Sinema destekleri meslek birlikleri tarafından belirlenen isimler ile alanda isim yapmış uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından belirleniyor. 376 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında, ilk filmini çekecek 12 yönetmen projesine 7 milyon 400 bin, 26 uzun uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 22 milyon 850 bin, 2 yapım sonrası projesine ise 850 bin lira destek verildi.

Bakanlık sektör için çok önemli olan bu destekler ile genç ve umut vaat eden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine imkan sağlarken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek veriliyor. Ayrıca çocukların yerli animasyon filmler ile buluşmaları da sağlanıyor.

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sinema Kanunu da çok yakında TBMM'nin gündemine gelecek.

Kanun ile destek mekanizmaları çeşitlendirilirken, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek.

Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak ve yurt dışında yayınlanacak dizi filmler ile farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirecek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayacak ortak yapımlar da desteklenecek.

Pelin Üzek Kılıç