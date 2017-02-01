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Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Uzun Metrajlı Film Yapım" ve "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" dallarında 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verdi.

Bakanlıktan sinema sektörüne dev destek

01 Şubat 2017 10:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkedeki tek sinema fonu olarak genç ve umut vaat eden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine imkan sağlarken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek veriyor. Sinema destekleri, uluslararası örneklerinde olduğu gibi alanında uzman sektör temsilcilerinin yer aldığı "Destekleme Kurulu" tarafından belirleniyor.

Bakanlığa bu yıl başvuruda bulunan 334 adet uzun metrajlı film projesinin değerlendirildiği Destekleme Kurulu toplantısında, 12 tane "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" projesine 6 milyon 250 bin TL, 18 tane "Uzun Metrajlı Film Yapım" projesine 19 milyon 350 bin TL olmak üzere toplam 25 milyon 600 bin TL destek sağlandı.

Bakanlık destekleri ile film üretimine önemli katkı sağlanırken, yıllık yerli film üretimi 139’a ulaştı. Bakanlık destekli filmlerin üretimdeki payı ise yüzde 30 oldu. Film üretiminde bu artış yaşanırken Türk filmleri uluslararası film festivallerinden de ödüller almaya başladı ve sektörün dışa açılma süreci hızlandı.

"SİNEMA SEKTÖRÜNE VERDİĞİMİZ DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Nabi Avcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni sinemacıların sektöre kazandırılması ve uluslararası arenada yakalanan başarılar desteklerin önemini gözler önüne sermektedir. Genç yönetmenlerin sektöre kazandırılması öncelikli hedeflerimiz arasında olup, sinema sektörüne verdiğimiz destekler artarak devam edecektir. Bu noktada sektöre sağladığımız destekleri çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline getirerek yabancı yapımların da teşvik edilmesini sağlayacak olan Sinema Kanunu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sinema Destekleme Kurulu, 8-10 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak yılın ikinci toplantısında "Belgesel Film Yapım", "Animasyon Film Yapım", "Kısa Film Yapım", "Araştırma-Geliştirme" ile "Senaryo ve Diyalog Yazım" projelerini değerlendirecek.

Pelin Üzek 


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