Bakanlıktan üç şehire müze atağı

Türkiye’de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan Herıtage İstanbul fuarı başladı. Üç gün boyunca eş zamanlı konferanslarla dünyadan ve Türkiye’den ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenleri ağırlayacak olan fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürü Yalçın Kurt,

“120 bin kültürel varlık var”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürü Yalçın Kurt Türkiye’de 17 bin sit alanı bulunduğunu büyük kısmının arkeolojik alanı kapsadığını açıkladı. 103 bin taşınmaz kültürel mirasının bulunduğu Türkiye’de, yaklaşık 120 bin kültür varlığı bulunduğunu söyleyen Kurt, müzelerde de 3,5 milyon eser bulunduğunu ifade etti. Özel müzeler dışında Türkiye’de 193 müze olduğunu aktaran Kurt, gelinen noktayı “fevkalade” olarak nitelendirdi. Yalçın Kurt Topkapı Sarayı’nda 20’nin üzerinde yüklenici firma tarafından birçok alanda çalışıldığını açıklayarak, “ Yakın zamanda sıhhiye hastanelerin teşhir tanzime katılmaları, eskiden askeri levazımlar, askeri öğrenci yurtları yine müzelerin kullanımına kazandırılmak için çalışılmaktadır” dedi.

“İzmir’de ihalelere başlıyoruz”

İzmir’de uzun yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Ege Uygarlıklar Müzesi’nin de yakın zamanda hayata geçirileceğini İstanbul’da da tarihi bir yapının müze olarak kazandırılacağı müjdesini verdi. Kurt şunları söyledi: “Hatay Müzesi, Gaziantep Müzesi, Şanlıurfa Müzemiz. Görmeyen varsa mutlaka görsün. Dünya ile yarışacak, boy ölçüşecek müzeler kuruyoruz. Bu yıl İzmir’de Ege Uygarlıklar Müzesi'ni kurmak için yakında ihalelere başlıyoruz. Muhteşem bir proje. İzmir’e de yakışır. Samsun’da Karadeniz Müzesi yakında ihale etmeye hazırız. Afyon Troya Müzesi 2018’de açacağız. Yine Boğazımın incisi bir yapı, İstanbul’a bir müze olarak kazandırılacaktır.”

Unesco listesinde hedef 18

Bakanlık olarak Türkiye’nin Unesco Dünya Miras listesindeki geçici ve daimi kültürel varlıkların sayısını çoğaltmayı amaçladıklarını da aktaran Kurt şunları söyledi: “ Türk bilim insanlarımız 112 alanda bakanlık kurulu kararı ile kazılarına devam etmektedir. Yılda 550-560 civarında yüzey araştırma kazısı yapılmaktadır. Unesco Dünya Miras Listesi 16 alanımız daimi listede, 72 alan da geçici listede. Bu yıl Aydın Karacasu’da bulunan Afrodisias daimi listede, seneye de Göbekli Tepe’den çok ümitliyiz.”

75 firma katıldı

Üç gün boyunca eş zamanlı konferanslarla dünyadan ve Türkiye’den ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenlerden oluşan yaklaşık 70 ünlü konuşmacıyı ağırlayacak olan fuar, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu yıl 75 firmanın katıldığı Herıtage İstanbul 2017’nin ana başlıkları arasında; “Kültürel Miras” eğitimi-yönetimi, envanterde yeni yöntemler, sergileme ve teşhirde yeni araçlar, arkeoloji, restorasyon ve müzecilik teknolojileri geliyor.

Alev Hamitoğulları - Fatih Gavuz



