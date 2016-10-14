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Bakanlıktan 'Ulusal Diyalog Belgesi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da kabul edilen “Ulusal Diyalog Belgesi”nden Türkiye’nin memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Ulusal Diyalog Belgesi açıklaması

14 Ekim 2016 23:50


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da siyasi, toplumsal ve anayasal uzlaşının sağlanması amacıyla 27 Ocak 2014 tarihinde Sudan yönetimi tarafından başlatılan Ulusal Diyalog Sürecinin başarı ile tamamlanmış olmasından ve nihayetinde bir Ulusal Diyalog Belgesinin kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, derin tarihi ve kültürel bağlar temelinde, Afrika’da önemli bir ortak olarak gördüğü Sudan’ın siyasi bütünlüğü ve geleceği bakımından kritik önemi bulunan siyasi uzlaşı ve ulusal diyalog çalışmalarını sonuna kadar desteklemektedir” denildi.

Uluslararası toplumun desteğiyle Ulusal Diyalog Süreci’nin kazanımlarına riayet edilmesinin Sudan’ın refah ve istikrarına önemli katkı sağlayacağı da belirtildi.

Etiketler: Ulusal Diyalog Belgesi


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