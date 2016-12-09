Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir radyo kanalına yaptığı, terbiye, idrak ve sorumluluktan yoksun yeni beyanları sebebiyle Yunanistan Savunma Bakanı'nı kuvvetle kınıyor, ülkemize yönelik ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Yunanistan ile birçok önemli ikili ve bölgesel konuda yapıcı işbirliği gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönemde, adı geçenin ülkemize yönelik sorumsuz beyanları provokasyon niteliğinde olup, söz konusu çabaları tahrip etmeye yöneliktir. Biz Yunanistan'dan bu tür sorumsuz beyanlar yerine, işbirliğini ve ortak anlayışı güçlendirecek somut adımlar atmasını bekliyoruz” denildi.

Abdullah Sarıca