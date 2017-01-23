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Bakım çalışması trafiği kilitledi

Küçükçekmece E-5 yanyolu üzerinde elektrik hatlarında yapılan çalışmalar yüzünden oluşan trafik, havadan drone ile görüntülendi. Kilometrelerce uzayan araç trafiğinin ara sokaklara kadar ilerlediği görüldü.

Bakım çalışması trafiği kilitledi

23 Ocak 2017 12:11
Bakım çalışması trafiği kilitledi - Tıkla İzle

Küçükçekmece E-5 yanyol üzerinde TEİAŞ tarafından yapılan elektrik hatları bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yol tek şeride düştü. Sabah saatlerinden itibaren tek şeridin kullanıldığı yolda araç sürücüleri mahsur kaldı. Trafikte saatlerce mahsur kalan ve uzun kuyruklar oluşturan araçlar havadan drone ile görüntülendi. Kilometrelerce uzayan trafikte kalan araç sürücüleri ise durumdan şikayetçi oldu. Yola konulan uyarı levhalarında ise, çalışmaların 10.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacağı ve bu nedenle yan yolun kapalı olacağı belirtildi. Sürücüler levhalar aracılığıyla E-5’i kullanmaları yönünde uyarıldı.

Sürücüler durumdan şikayetçi
3 saattir trafikte olduğuna dikkat çeken Resul Demirci, “Esenyurt’tan Avcılar’a kadar geldim. Yaklaşık 3 saattir trafiğin içerisindeyiz. Normalde trafik her gün böyle olmuyordu, trafik çalışması yapılıyor. Okulların tatil olmasına rağmen enteresan bir durum. Trafik olmaz zannediyordum ancak ne çalışması var ondan bile haberimiz yok. Perişan oluyor millet bu şekilde, pazartesi günü bir işimiz vardı ama 3 saattir yoldayız ne yazık ki” ifadelerini kullandı.
Başakşehir'den yola çıkan Mustafa Yılmaz ise, “Başakşehir’den geliyorum yol çalışması yapmışlar, yarım saattir yoldayım. Ben de askerliğimi tecil ettirmek için askeriyeye gelmiştim ancak hala trafikten dolayı yoldayım” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat 

 

Etiketler: Küçükçekmece E-5


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