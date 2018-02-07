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Bakıma muhtaç 980 ailenin evine düzenli olarak hizmet gidiyor

Yaptığı çalışmalarla kentteki yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmayan Çankırı Belediyesi, hizmet götürdüğü yaşlılar için yemek programı düzenledi. Belediye Başkanı İrfan Dinç ve eşi Zeynep Perihan Dinç, programa katılan 160 yaşlı vatandaş ile tek tek ilgilenerek isteklerini dinledi.

Bakıma muhtaç 980 ailenin evine düzenli olarak hizmet gidiyor

07 Şubat 2018 17:26

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturduğu ekip ile günlük yaşantısını kendi başına devam ettirmekte zorlanan bakıma muhtaç yaşlıların mağduriyetine son vermeye devam eden Çankırı Belediyesi, sosyal çalışmalar kapsamında düzenlenen yemekte yaşlıları bir araya getirdi. Tanışma yemeğine katılan yaşlılar, servisler ile evlerinden alınarak Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezine getirildi.

65 yaş üzerinde kendi işini göremeyen ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerine giderek yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli her türlü hizmeti verdiklerini belirten Başkan Dinç, Çankırı’da bakıma muhtaç 980 ailenin evine düzenli olarak hizmet götürdüklerini kaydetti. Yaşlıların büyük övgülerini alan Dinç, büyüklerinin tek tek elini öperek yaptıkları her işte büyüklerinden aldığı duaların himmetini gördüklerini söyledi.  

Hilmi Çelikel
 

 

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