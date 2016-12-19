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Bakırköy Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlid okuttu

Beşiktaş ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Bakırköy Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlid okuttu

19 Aralık 2016 10:21

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camisi'nde okutulan mevlide, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin halini, bir kez daha Kayseri’de gördüklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, “Milletçe acımız çok büyüktür fakat bu büyük acıyı da yine milletçe daha çok birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek üstesinden gelinecek” dedi. Türkiye'nin ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, kaos olarak önlerine geldiklerini söyleyen Yıldız,"Bu zorlu günlerde Rabbim milletimize birlik ve dirlik versin, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Evlatlarımızı, askerimizi, polisimizi hedef alan bütün o hainleri de yerle bir etsin, inanıyorum ki milletimiz bunların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Perdelenmiş Haçlı Seferleri versiyonu oynanmakta"
Nas inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ulu ise “Rabbim ülkemize güç kuvvet versin, Halep'te olan kavganın ne olduğu aşikar. Halep'te katl edilen insanların neden katl edildiği belli. Bu Harçlı Seferlerinin yeni bir versiyonu. Yani perdelenmiş haçlı seferleri versiyonu. Kusura bakmasın batılılar demokrasi kimliği adı altında dünyada yaptıkları katliam maalesef artık herkes tarafından biliniyor. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız onun bir sözüne bakar her şey O yeter ki bir işaret versin. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir hele ki 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren kahramanlardan olan Bakırköy'ümüzün Emniyet Müdürü Murat Çetiner gibi müdürlerimiz olduğu sürece Allah'ın izni ile bu devletin sırtı yere gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Mevlidin ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ve akide şekeri ikram edildi. Ayrıca caminin taziye evi kısmında yemek ikramında bulunuldu. 


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