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Bakırköy Sahil Yolunda beton mikseri devrildi

Bakirköy Sahilyolu üzerinde bulunan virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sahil Yolunda beton mikseri devrildi

08 Ocak 2018 12:20
Bakırköy Sahil Yolunda beton mikseri devrildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Sahilyolu üzerinde bulunan Taşhan Köprüsü'ndeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FG 8526 plakalı beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi. Olayda yaralanan beton mikseri sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yol, Taşhan Köprüsü- Ekrem Kurt Bulvarı istikameti yönünde trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı vinçlerin beton mikserini yoldan kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

Volkan Kayalar

Etiketler: Bakırköy, beton mikseri

 

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