Bakırköy’de 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

Bakırköy Pazaryeri'nde yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Miting alanının çevresi bariyerler ile kapatılırken, Pazar yeri meydanında kurulacak olan platform ve teknik alt yapı çalışmaları gece itibariyle devam ediyor. Çalışmaların sabaha kadar biteceği bildirildi.

Öte yandan miting alanına gelecek olan caddeler ise bariyerler ile kapatılırken, araç geçişi sabah 05:00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Mitine gelmek isteyen vatandaşlar belirlenen yerlerden kontrol edilerek miting alanına alınacak.

Selim Bayraktar

