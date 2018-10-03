Bakırköy'de aracını vatandaşların üzerine süren saldırgan tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli G.S.G. vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra da cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiştir, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelmede alkol tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.