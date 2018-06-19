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Bakırköy’de çok sayıda evin bodrum katını su bastı

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini bir anda arttıran yağmur, Bakırköy’de bir çok evin bodrum katlarını sular altında bıraktı. İSKİ ve itfaiye ekipleri dairelerdeki suyu tahliye etmek için seferber oldu.

Bakırköyde çok sayıda evin bodrum katını su bastı

19 Haziran 2018 09:15
Bakırköy’de çok sayıda evin bodrum katını su bastı - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde Bakırköy Yeşilköy’de bodrum katlarında oturan vatandaşları zor durumda bıraktı. Mahalle içerisinde çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı. Bodrum katlarda oturan vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye edebilmek için uzun süre çaba gösterdi. İSKİ ve itfaiye ekipleri ise bu tahliyeler sırasında seferber oldu. Yaşanan bu su baskınları sırasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar çaresizce suların boşaltılmasını bekledi. Evlerde bulunan kedi gibi bazı hayvanların da en az insanlar kadar etkilendiği görüldü. 

Vatandaşlar sık sık bu sorunu yaşadıklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.  

Mustafa Esen

 

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