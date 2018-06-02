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Bakırköy'de feci kaza!

Bakırköy sahil yolundaki Hava Harp Okulu önündeki altgeçide çarpan tır yan devrildi. Devrildiği sırada başka bir aracın daha altgeçitte sıkışmasına neden olan tır çekici yardımıyla kaldırılırken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Bakırköyde feci kaza!

02 Haziran 2018 17:12

Olay, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Havalimanı istikametinde Hava Harp Okulu önünde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HS 2161 plakalı tır alt geçitten geçiş yaptığı sırada taşıdığı boş konteynır geçide takıldı. Çarpma etkisiyle devrilmeye başlayan tır bu sırada seyir halinde olan 34 PL 9350 plakalı aracı sıkıştırdı. Tır sürücüsü araç içerisinde sıkışırken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tır çekiciyle geçidin altından çıkartıldı

Yan yatan tır içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı olay yerini güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Alt geçidin altından çekici yardımıyla çıkartılan tırın mazot ve yağı yola döküldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette trafik uzun kuyruklar oluştu. Trafik uzun bir süre tek şeritten sağlanırken tırın kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ufuk Kıvık
 

 

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