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Bakırköy’de gecekondu yangını

Bakırköy’de bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan gecekonduda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bakırköyde gecekondu yangını

26 Ekim 2017 04:01

Yangın, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yamaç sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Gecekonduyu saran alevler içerisinde kalan 4 kişi son anda dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın esnasında ev içerisinde uyuyan bir vatandaş ise, “ Çatıdan televizyonun üzerine su damlayınca duman çıkmaya başladı. Daha sonrada alev almaya başladı. Ben o esnada uyuyordum. Yeğenim cama vurunca uyandım. Daha sonra da itfaiyeyi aradık” dedi.
Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

 

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