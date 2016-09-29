İstanbul Bakırköy İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen huzur toplantısında mahalle sakinleri sorunlarını dile getirdi. Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve şube müdürlerinin katıldığı huzur toplantısında mahalle sakinleri sorunlarını aktardı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bakırköy'ün İstanbul'un en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu belirten Kaymakamı Adem Öztürk, bunda en büyük payın büyük bir fedakarlıkla 24 saat görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarına ait olduğunu belirtti. Toplantıda özellikle vatandaşların , sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve muhtarların görüş ve önerilerinin kendileri için son derece önemli olduğunu söyleyen Öztük, "Amacımız vatandaşlarımızın daha huzurlu daha mutlu yaşaması için başta emniyetimiz olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içerisinde bu hizmetleri sunuyoruz ayrıca önleyici tedbir dediğimiz olay olmadan önce aldığımız tedbirlerde bu olayların azalmasına sebep oluyor. Önce ki yıllarda olan asayiş olaylarıyla son yıllarda olan asayiş olayları arasında ciddi azalmalar var buda işte bu alınan önleyici tedbirlerden kaynaklanıyor. Bu konuda özellikle bize destek veren vatandaşlarımıza ve özellikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Polisin ve darbe karşıtı askerin sağlam duruşu darbeyi önledi"

15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan polis, asker ve vatandaşlara Allah’tan rahmet ve gazilere de acil şifalar dilediğini belirten Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, "Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde darbeye tavır alan askerlerin net ve sağlam bir şekilde ortaya koydukları duruş olmasaydı bugün bambaşka bir karanlık ortamda olacaklarını belirtti. Darbe girişiminin daha ilk saatlerinde yaptıkları çağrı üzerine canları pahasına kendilerine destek veren vatandaşlara ve Bakırköy polisine tek tek teşekkür ettiğini söyleyen Çetiner, darbe girişiminin başlaması ile tüm personelimiz görev yerlerine geçmiş, gece boyunca yaptığımız operasyonlarla silahlı darbe girişiminde bulunan 16’sı subay 102 kişiyi yakalamıştır. Bu ilk anda 1 adet tank, 2 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 1 adet Unimog tip personel taşıyıcı, 28 adet piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 1 uçaksavar, 1 RPG7 roketatar, 4000 HK33 piyade tüfeği fişeği, 150 adet 25mm zırh delicili ağır makineli tüfek fişeği ele geçirilmiştir" dedi

"Askerlerin tamamı darbeci ya da hain değildir"

Çetiner, "Darbe girişimine karışan çoğu olaydan habersiz pek çok erin vatandaşlar tarafından linç edilmesine mani olunmuş hatta üzerlerine benzin dökerek yakmak isteyen gruplara karşı bizzat şahsım başta olmak üzere, İlçe Emniyet personelimizin ortamı sakinleştirmesi, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların üzerine çıkarak topluluğa hitaben "Askerlerin tamamı darbeci ya da hain değildir. Pek çok er işin aslını bilmeden emir ile buralara kadar getirilmiştir. Lütfen sakin olun, bu askerler, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Biz bunlarla Şırnak'ta, Hakkari'de omuz omuza görev yapıyoruz, beraber şehit veya gazi oluyoruz, bunlarla ilgili hükmü biz değil bağımsız Türk Yargısı verecektir. Bizim görevimiz bunları yargıya teslim edip suçlu ve masumun ayırt edilmesine yönelik çaba sarf etmektir." denilmiş ve bu sayede rütbeli veya rütbesiz askerlerin tamamını hiçbir çatışma yaşanmadan gözaltına alınarak adalete teslim edilmiştir" dedi

"Darbe gecesi ortalık adeta toz dumandı"

Çetiner, "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak Hava Harp Okuluna gittiğimizde okula komuta edecek hiçbir yetkili neredeyse yoktu. Yapılan gözaltılar, aramalar, tutuklamalar, o kadar yoğun ve hızlı cereyan ediyordu ki ortalık adeta toz dumandı. Böyle bir atmosfer içerisinde Hava Harp Okulundaki en kıdemli rütbeliler ile görüşerek hangilerinin kıdemde en önde olduğu sorulup ve darbe girişiminin sabahında en kıdemliyi muhatap alacağımızı ve adli mercilerin talimatlarının gereğinin muhatabının en kıdemli subay olduğu tebliğ edilmiş ve yönetimde zafiyete meydan verilmemiştir.Hatta bir ara şaka ile "Darbe girişimi başarılı olsaydı darbeci askerler bize komuta edecekti ama başarılı olamadılar o yüzden biz size komuta edeceğiz" diyerek darbeye karışmayan ve mevcut negatif ortamdan dolayı gerilmiş olan askeri personelin üzerindeki kötü elektriği almaya çalıştık"dedi

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu Ankara'ya ulaştırdık"

Çetiner, "Hava Harp Okulu ile ilişkiler devlet ciddiyetine ve adabına yakışır bir şekilde darbe girişimi ile ilgisi olmayanların hiçbir şekilde rencide edilmediği karşılıklı nezaket içerisinde yürütülmüştür. Nitekim darbe girişiminde kullanılmak istenen pek çok silah ve mühimmat bu karşılıklı iyi ilişkiler sayesinde ele geçirilmiştir. Uçakların ve helikopterlerin akülerinin sökülmesi ve hareket kabiliyetlerin kısıtlanması, pistlerin kullanıma kapatılacak şekilde tedbirlerin alınması sorunsuz ve direnç olmadan sağlanmıştır. Ayrıca aynı günün sabahında Bakırköy İlçe Emniyetine gelerek sabaha kadar darbecilerin kendisini ele geçirmemesi için telefonunu kapatarak halkın arasında gizlendiğini ve güvenli bir şekilde Ankara'ya ulaşmak istediğini beyan eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu 'yla kriz merkezinde yapılan müzakere neticesi darbe karşıtı olan ast komutanları ile görüşmesi neticesi o an deniz sularımızda bulunan tüm muharip araçların geri döndürülmeleri sağlandıktan sonra Atatürk Havalimanında sn. Cumhurbaşkanımız ile görüşmesi sağlanmıştır. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu’nun tüm iller ile koordine sağlanarak güvenli bir şekilde karayolu üzerinden Ankara’ya ulaşımı sağlanmıştır."dedi

"Toplamda 350 kişi gözaltına alındı"

Çetiner, "Bakırköy Emniyeti bünyesinde Güvenlik ve Terörle Mücadele Büro Amirliği bünyesinde oluşturduğu özel ekibi aracılığı ile devam ettirdiği çalışmalarda 85 kişiyi gözaltına almış, Hava Harp Okulunda yaptığı aramalarda SAT komandolarının kullandığı 4 adet ileri atış kabiliyetli dürbünlü HK416 tüfek, 4 adet tabanca, Saha tipi GPS yön bulma aleti, 364 adet 40 mm bomba atar, 21.200 adet 7.62 MG3 Mermisi, 12.000 adet 9mm mermi, 19 adet 66'lık lav anti-tank omuzdan atılan zırh delici, 19 adet RPG7 roket anti-tank, 134 adet plastik patlayıcı ateşleyici cihazı, 26 adet el roketi, 153 metre saniyeli fitil, 37 metre infilaklı fitil, 100 adet can simidi duman kandili, 24 adet C 4 plastik tahrip kalıbı, 167 adet el bombası, 36 adet aydınlatma mühimmatı ve taktik bıçaklar ele geçirmiştir. Ayrıca FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu anlaşılan Adalet Bakanlığı personeli ile alakalı yürüttükleri çalışmalarla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi 20, Bakırköy Adliyesi 70, Bölge İdare Mahkemesi 9, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden toplamda 350 kişiyi gözaltına almıştır" dedi

"Darbe girişimi sonrası personel sayımızda ciddi düşüş oldu"

Çetiner, bu çerçevede görev yapan tüm mesai arkadaşlarım sizlerin can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat kesintisiz çaba sarf etmektedir. Amacımız hiçbir suçun işlenmediği huzurlu bir ortamı sizlere sunmaktır.Suç ve suçlularla mücadelede çağdaş, insan odaklı, önleyici yönü öne çıkan,suç faillerinin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması noktasında hızlı ve güçlü bir hizmet anlayışını çalışmalarımızın merkezine koyduk. Ancak son darbe girişimi ve güneydoğu illerimizde yaşanan olaylar nedeniyle personel sayımızda önemli ölçüde düşüş yaşandığını ifade etmek istiyorum. Yeni alımlar ile birlikte bu sorunu en kısa zamanda gidereceğiz" dedi