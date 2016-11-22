Bakırköy, Ataköy 5. Kısım, Beyaz Lale Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Beyaz Lale Sokak üzerinde park halinde olan plakasız bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün minibüsü sararken park halindeki iki otomobile de sirayet etti. Araçlardan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Araçların alev alev yanması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu yardımıyla saniye saniye görüntüledi. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde dumanların yükseldiği görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre kundaklama ibaresine rastlanılmazken, olayı gerçekleştirmiş olma ihtimaline karşı şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan apartmanların güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.