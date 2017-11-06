Bakırköy’de yıkım gerginliği

Ataköy’de bulunan Bakırköy Spor Kulübü Tesislerinin yıkılması için belediyeden karar çıktı. Tesislerin yıkılacağını duyan çalışanlar ve vatandaşlar tesislerin önünde toplandı. Belediye ekipleri yıkım yerine geldi. Ancak tesisler önünde bulunan vatandaşlar yıkıma engel olmaya çalıştı. Tesislere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin önlem almasından sonra yıkıma başlandı. Bazı vatandaşlar yıkımı gözyaşları içerisinde izlerken bazı vatandaşlar da yıkımı alkışlarla protesto etti.

Tesis Bünyesinde bulunan işletme sahibi Mehmet Şeref Varan, “93 yılından 2014 yılına kadar hiçbir şekilde problemi olmayan bir müessese ama 2014 yılında bir belediye başkanı geldi. Cumhuriyet Halk Partili Bülent Kerimoğlu, önce ruhsatları sonra derken 5 milyon dolar parayı verseydik şu gördüğünüz olay olmayacaktı. Bülent Kerimoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanına, içişleri bakanına, başbakanlığa suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

Nilgün Yıldırım ise, “Hiçbir şeye izin vermedi. Ben ayrıca bir organizasyon şirketiyim. İçeride başkasının malı var. Ben iki çocuk annesiyim ve kalp hastasıyım, geçimimi buradan sağlıyorum. İçerde milletin malına ne kadar zarar verdi” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut