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Bakışlarıyla fenomen olan Muhammed karne heyecanı yaşadı

Sırtında boya sandığıyla, spor salonunda spor yapan kişileri izlerken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada fenomen olan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, karne heyecanı yaşadı.

Bakışlarıyla fenomen olan Muhammed karne heyecanı yaşadı

19 Ocak 2018 17:00
Bakışlarıyla fenomen olan Muhammed karne heyecanı yaşadı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz haftalarda Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sırtında ayakkabı sandığı, ayağında terliğiyle spor salonunda spor yapanlara bakarken görüntülenen Suriyeli Muhammed Hüseyin’in fotoğrafı, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bakışlarıyla fenomen haline gelen Suriyeli çocuğa, spor merkezinin yöneticileri tarafından ömür boyu ücretsiz üyelik ve spor kıyafetleri hediye edildi. Hem vatandaşlar hem de sporseverlerden büyük destek gören Suriyeli Muhammed Hüseyin’in Adıyaman Atatürk İlkokulu 4/B sınıfına kaydı yapıldı.

Kaydı yapılan ve Türkçe konuşmayı öğrenmeye başlayan Suriyeli Muhammed Hüseyin, bugün karne heyecanı yaşadı. Karnesini öğretmenlerinden alan Muhammed Hüseyin, heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Tek hayalinin doktorluk olduğunu söyleyen Muhammed Hüseyin, “Karne aldığım için çok memnunum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, okuldan da, öğretmenlerden de çok memnunum. Hiçbir eksiğim yok arkadaşlarım da bana çok iyi bakıyor, öğretmenler de çok iyi bakıyor” dedi.

Umut Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü İbrahim Halil Alkayış ise “O da çok heyecanlı bizler de çok heyecanlıyız. Bu güzel öğrencimizi tespit edip bize teslim eden önce sporcu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 2 haftadan beri Atatürk İlkokulundaki öğretmen ve idareciler, milli eğitim müdürümüz, valiliğimiz hep beraber bu öğrencimize gereken ilgiyi gösterdik. 2 Hafta içerisinde Türkçesinde bir düzelme gördük. Şuan burada güzel bir gün yaşıyoruz. Muhammed’e, Okulu çok sevdi, öğretmenlerini sevdi. Kısa sürede iyi bir eğitime tabi olacağını düşünüyoruz çünkü çok istekli bir öğrenci” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, “Muhammed ve kardeşleri ile diğer Suriyeli çocuklarımız çok daha iyi olacaklar. Yani kaynaşmada güzel okulumuzda diğer öğrencilerimizle hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hedefimiz Suriyeli hiçbir çocuk dışarıda kalmasın hepsini eğitim ortamına çekmek” şeklinde konuştu. 

Cihan Kizir

 

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