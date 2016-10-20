Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Hasan B., mahalle bakkalına olan 600 TL borcu nedeniyle trafo bulunan elektrik direğine çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbirleri alınırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şahıs, bir süre itfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, trafodan itfaiye aracının merdivenine alınarak, aşağıya indirildi.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan B.'nin borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hasan B.'nin eşi E.B., eşinin bir yıl önce Fırat Mahallesi Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda İŞ-KUR aracılığıyla hademe olarak çalıştığını söyledi. Eşinin bu yıl iş bulamadığını anlatan E.B., "Bakkala 600 TL borcumuz var, bakkal her gördüğünde borcu soruyor. Gidip bir şey alamıyoruz. Evde yiyecek bir şey yok, az önce de geldi, yine yiyecek bir şeyimiz yoktu. çocuklarımızdan biri 7 yaşında, okula başladı. Onların masrafları var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eşim de ben de borçlardan, ekonomik sorunlardan bunaldık" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Bulut