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Bakkal: 'Hedefimiz şampiyonluk'

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımın iyi yolda olduğunu ve hedeflerinin şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Bakkal: Hedefimiz şampiyonluk

06 Aralık 2016 09:46

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu ve takımın başına geçtikten sonra 17 puan topladıklarını vurguladı.

Alınan galibiyetlerle Sivasspor'un yukarıdaki takımları yakaladığını belirten Bakkal, "Pozitif, çok üreten bir kadromuz oluştu. Burada hedefimiz şampiyonluk. Sivasspor Süper Lig'e yakışan bir kulüp. Gittiğimiz yerlerde bize hayranlıkla bakıyorlar. Böyle güzel işleyen kulübün yeri tabi Süper Lig'dir. Biz, yönetimimizle bir yola çıktık inşallah bu işi de göğüsleyeceğiz. Buraya geliş sebebimiz de bu. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Biz hedefli takımız" dedi.

Hakemlerin maçlarda sürekli düdük çaldığını ifade eden Bakkal, "Liglerimizde zaten oyun yavaş oynanıyor. Bir de hakemler sürekli düdük çalarak oynanma süresini düşürdüğü zaman insanlar zevk almayarak tribünlere gelmemeye başladı. Hakemler avantaj kuralını uygulasın. Düdük çalarak sahanın hakimiyetini almaya çalışmak bence yanlış. Avrupa'da bakıyoruz; hakem var mı yok mu belli değil. Bu kadar düdük çalınmaz. Hakemler ile hiçbir zaman sorun yaşamadım ama oynatmaya çalışan, yürekli hakemlere bayılıyorum. Ucuz düdükler maçın temposunu düşürüyor" diye konuştu.

Hafta sonu oynanacak Göztepe maçında taraftara ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Pozitif futbol oynamaya başladık. Bize çok büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bizle beraber oynayan herkes statları doldurmaya başladı. Biz onlardan çok daha iyi takımız. Taraftarlarımızın Göztepe maçına geleceklerine eminim. Tek başımıza biz bir şey olmuyoruz. Taraftarlarımızın bizim için itici güç oluyor. Güzel bir takımımız var. Onların desteğine ihtiyacımız olacak." 

Uğur Yiğit

Etiketler: mesyt bakkal, Sivasspor


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