Sivas'ı ve Sivasspor'u çok sevdiğini belirten Bakkal, "Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Sivas'ta amatör takım olsa çalışırım. Bunu içten söylüyorum. Beni buraya getiren yönetime de teşekkür ediyorum. Tek amacım var Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak. Çok kaliteli başkanımız ve yöneticilerimiz var. Bundan sonra önemli olan hep beraber neler yapacağız" diye konuştu.

Altınordu maçını değerlendiren Bakkal, ilk yarıda iyi oynamadıklarını belirterek, "Bu gibi ortamlarda üretkenlik azalıyor. Beklentiler çok yüksek. Bu beklentilerin sonucunu alamamış çocuklar ama bir kaliteleri var. Bunu açığa çıkarmamız gerekiyordu. İkinci yarı biraz daha üretken olduk. Olumlu işler yapmaya başladık. Benim için önemli olan şuydu; herkes kazanmak için mücadele etti. Çok gol kaçırdık, topumuz direkten döndü ama sonunda kazanmayı bildik. Bu bir dönüştü. Bu dönüş çok önemliydi. Sahada iyi niyetli bir oyuncu grubu vardı. Daha da bütünleşeceğiz ve galibiyet serilerine devam etmemiz gerekiyor. Sivasspor bu kadar mağlup olamaz. Şampiyon olacaksak herkes bu sorumluluğun bilincinde mücadele edecek. Bu sorumluluk da sahada mücadele ile olur. Belki de Süper Lig'den daha fazla yorulacağız ama şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

İyi bir takım olma yolunda ışık gördüğünü kaydeden Bakkal, "İnşallah budan sonra devre arasını da iyi değerlendireceğiz. Bu takımın hak ettiğini alacağını düşünüyoruz. Pozitif futbol oynayarak daha da farklı skorlar almak en büyük dileğim. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Biz kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftarları stadyuma davet eden Bakkal, "Teyzelerime, yengelerime, evlilere, bekarlara, sevgililere, gencine, yaşlısına hepsine rica ediyorum. Sivas çok güzel bir stadyum yaptı. Bize 1,5 saatinizi ayırın. Bayraklarımızı sallayalım. Coşkumuzu yapalım. Kötü oynadığımız maçlar da olacak bu maçları taraftarlarımızla kazanalım. Maçlarımıza en az on bin kişiyle çıkmak istiyoruz. Süper Lig'den düşerken bizi alkışlayan taraftarlarımız hakkımızı verecektir" şeklinde konuştu.

Sivasspor'un bir marka olduğunu ilk defa TFF 1. Lig'de çalıştığını belirten Bakkal, hep birlikte Süper Lig amacına ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Uğur Yiğit