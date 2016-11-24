Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde Ağustos ayında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanı işleten 64 yaşındaki A.B., bakkalına alışverişe gelen 10 yaşındaki E.E.A. ile 11 yaşındaki G.B. adlı kız çocuklarına elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bakkal A.B. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında A.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Zengin bir insanım. Böyle bir olayla anılmaktan utanıyorum. Bana iftira attılar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan her bir çocuk için 9'ar yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

