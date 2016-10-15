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Bakkala giden kadın, maganda kurşununun hedefi oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bakkala giderken maganda kurşununun hedefi olan bir kadın ağır yaralandı.

Bakkala giden kadın, maganda kurşununun hedefi oldu

15 Ekim 2016 22:43

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Erhan Öztaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden bakkala giden Meryem Özalp (58) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle açılan ateş sonucu vücudunun sol tarafına aldığı saçmalarla yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar Meryem Özalp'ı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Meryem Özalp, vatandaşlar tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemede 6 adet boş fişek buldu. İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. 

Etiketler: maganda kurşunu


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