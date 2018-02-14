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Bakkalda suçüstü yakalandı, evi market gibi çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, evlerinde çok sayıda çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi.

Bakkalda suçüstü yakalandı, evi market gibi çıktı

14 Şubat 2018 11:33

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi Çatmak mevkiinde bulunan Muharrem Eker’e ait bakkal dükkanına hırsız girdiği ihbarını alan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Bakkalın çevresinde önlem alan jandarma ekipleri, T.K., T.Ö.K., 3 ayrı sabıkası olan C.B. ve 1 sabıkası olan O.A’yı bakkal dükkanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler, alınan ifadelerinde Sultanhisar ilçesi Yukarıkavaklı Mahallesi’nden de 700 kilogram zeytin çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda bakkaliye malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: bakkal

 

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