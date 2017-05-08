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Bakkallığı bıraktı yönetmen oldu

Çocukluğunda en büyük hayali olan oyun yazarlığını hayat mücadelesi nedeniyle bir kenara bırakmak zorunda kalarak bakkal işletmeye başlayan Mustafa Kudret Altınışık hayaline kavuştu. Altınışık, bakkalını devrederek hem yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı 'Televizyon' oyunuyla hayalini gerçekleştirdi.

Bakkallığı bıraktı yönetmen oldu

08 Mayıs 2017 14:16

Hayat mücadelesi nedeniyle çocukluk hayalini ertelemek zorunda kalan ve bakkal dükkanı işleterek geçimini sağlayan Mustafa Kudret Altınışık, sonunda hayaline kavuştu. Bakkal dükkanını devrederek yönetmenliğe başlayan Altınışık’ın, Atatürk Gençlik Merkezinde gösterime sunduğu ‘Televizyon’ adlı tiyatro oyununa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. 10 gün gibi kısa bir zamanda hazırlanılan oyunda hem yönetmenin hem de oyuncuların performansları dikkati çekti.

Yönetmenliğin ortaokul yıllarından beri içinde olduğunu söyleyen Altınışık, “O zamanlarda oyun yazmaya başlamıştım. Sonra hayat mücadelesi başlayınca hayallerimi ertelemek zorunda kaldım. Market, işiyle uğraştım ama içimde benim hep yönetmenlik vardı. Hatta bir dönem radyo işinde bulundum. Sonra karşıma bu çıktı ve işyerimi devrettim. Bir ay sonra düşündüm taşındım ben bunu yaparım dedim ve bir oyun yazdım. Bu oyunun il genelinde sahnelenmesi için Manisa Valiliğinden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onay aldım. Sonra yetişkinler için yapmaya karar verdik. Bu ikinci oyunumuz sahnede yaptığımız. Onun dışında okullarda da yapmıştık. İçinizden geliyorsa eğer yaptığınız işte başarı olursunuz ve bizim ekibimiz de işini severek yapanlardan oluşuyor” diye konuştu.

Kendisini tiyatroya iten sebebi ise Altınışık şu sözlerle anlattı: “İçinizden gelen duyguyu karşınıza da bir ateş çıktığı zaman siz bunu alevlendiriyorsunuz. Beni de bu duygular yönetmenliğe itti.”

Televizyon adlı tiyatro oyununu izleyen vatandaşlar, “Çok başarılı bir oyun sergilendi. Oyuncular da, oyun da bir harikaydı” ifadelerini kullandı. 


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