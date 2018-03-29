Diğer
Kategoriler

Bakla tarlada 1, pazarda 3 lira

İzmir'in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesinde hasat sezonu başlarken, baklanın toptan kilo fiyatının 1 liraya kadar düştüğü belirtildi.

Bakla tarlada 1, pazarda 3 lira

29 Mart 2018 09:41

Kaymakçı beldesinde bakla ve bezelye ürünün hasat edilmeye başlanmasıyla birlikte tarlalarda da hareketlilik yaşanıyor. Kaymakçı beldesinde bakla üretimi yapan Sezgin Aydın, bakla üreticisinin bu yıl da beklediği fiyatı bulamadığını söyledi. Son yıllara göre üretimde düşüş olduğunu fakat buna rağmen fiyatlarda üreticiyi memnun edecek bir yükselme oluşmadığını belirten Aydın, üretim ve pazarlama arasında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hasadın başlamasıyla birlikte bakla fiyatlarında bir hafta öncesine göre önemli ölçüde düşüş yaşandığını ifade eden Aydın, Salı Pazarı’nda perakende fiyatların 3 lira civarında seyrettiğini belirtti. Aydın, "Sezon açılalı bir hafta oldu. 4 liradan açılan piyasa, 1 haftada 1 liraya düştü. Şu an bakla ürünü Kaymakçı’daki toptan halinde kilosu 1 liradan gidiyor. Verim, havanın serin gitmesi nedeniyle zayıf. Böyle giderse tarladan toplamak bile bize zarar yazar” dedi.  

Onur Şahan

Etiketler: bakla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç