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Baklavacılığı mühendisliğe tercih etti

Sivas’ta jeoloji mühendisi genç kadın, diplomasını elinin tersi ile itip KOSGEB’den aldığı destek ile baklavacı açtı.

Baklavacılığı mühendisliğe tercih etti

02 Mayıs 2017 12:05
Baklavacılığı mühendisliğe tercih etti - Tıkla İzle

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olan Fatma Işık, mühendislik yapmak yerine ticaret hayatına atılmayı tercih ederek KOSGEB’in genç girişimcilere sağlamış olduğu destekten istifade ederek baklava üzerine bir dükkan açtı. Bir çok kişinin ulaşmak için büyük mücadeleler verdiği diplomayı elinin tersi ile iten genç kadın, mühendislik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Işık, yaptığı açıklamada, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliğini bitirdim. Adıyamanlıyım. Ancak Sivas’ta evlenip buraya yerleştim. Mühendislik yapmaktansa ticaret yapmak bana daha cazip geldi. Ailelerimizin ve eşimin desteği ile bu iş yerini açmak istedik. KOSGEB’den de destek aldık. Bu iş yerini açarken devletin devlet desteklerini araştırdık. KOSGEB’i araştırdık. Son başvuru tarihine bir gün kala eşim adına başvurularımızı yaptık. Eşim kursları tamamladıktan sonra bu işletmeyi faaliyete geçirdik” diye konuştu.

Etiketler: Fatma Işık, jeoloji mühendisi, Sivas


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