Diğer
Kategoriler

Baklavadan mozaik ile dünya rekoru

Gaziantep'te Çingene Kızı figürlü mozaik baklava “Dünya Çocuk Rekorları Denemesi’’ kapsamında 39,5 metrekare ile dünya rekoru kırdı.


24 Aralık 2016 18:37

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen rekor denemesin de 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuğun ve birçok sanatçının çalıştığı baklavadan mozaik rekor denemesin de, 39,5 metrekare ile Dünya Çocuk Rekorları denemesi tescil edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Dünya rekorunu baklava ile yaptıklarını belirterek, “Baklava baklava olalı böyle bir renge girmemişti. Nasıl dünyanın 7. Rekabet eden şehri isek, şimdi de dünya rekoru denemesini baklava ile yapıyoruz. Zeugma ve Çingene kızı ile yapıyoruz. Buradan biz farklıyız diyoruz. Biz geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Mozaik baklavanın 6 aylık bir hazırlık aşamasından sonra meydana getirildiğini belirten Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, “ 5 günlük bir uygulama ile meydana getirdik. Bu çalışma Gaziantep’in kültürel değerlerinden antik dönem sanatı mozaik ile baklavamızın bir araya sanatsal bir görünüm ortaya çıktı. Bu çalışmayı birbirinden deneyimli ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptık’’ şeklinde konuştu.
Gaziantep Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Sancar ise, “Antep’in simgesi olan Çingene Kızın ve Baklava, Amacımız bunları bir araya getirmekti. Bu çalışmada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum’’ diye konuştu.

Rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuk çalıştı, baklavadan mozaik 39,5 metrekare olarak tescillendi. 

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

Etiketler: Baklavadan mozaik, dünya rekoru


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç