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Bakterilerle çalışan kağıt pil

Araştırmacılar bakterilerin güç kaynağı olarak kullanıldığı, bir sayfa kağıt üzerinde çalışan pil yaptılar.

Bakterilerle çalışan kağıt pil

23 Aralık 2016 15:39

Binghamton Üniversitesi ve New York State Üniversitesi’nden bilim adamlarına göre bu yeni tasarım, uzakta bulunan, tehlikeli ve kaynakların sınırlı olduğu alanlarda güç kaynağı olarak kullanılan biyo-bataryaların kullanımında devrim yapacak nitelikte.

Yardımcı Profesör Seokheun Choi’nin bildirdiğine göre son zamanlarda yaygınlaşan Papertronic’ler (Kağıt-Elektroniği), noktasal hassasiyet gerektiren diagnostik-sensörler için tek kullanımlık güç kaynağı sağlama noktasında basit ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadırlar.

Choi, “ Tek başına ve kendi kendini besleyen, kaynak olarak kağıt kullanan, noktasal hassasiyete sahip cihazlar, kaynakların kısıtlı olduğu uygulamalarda etkin ve hayat kurtarıcı oldukları için kullanımı kaçınılmaz cihazlardır” dedi.

Bir parça kromatografi kağıdının bir ucuna, ince bir mum tabakasının hemen altına gümüşnitrat kurdele yerleştiren araştırmacılar, bu yolla katot oluşturmuş oldular. Kağıdın diğer yarısına ise anot olarak görev yapacak olan, iletken bir polimerin dışına bir rezervuar yapıldı.

Kağıt düzgün bir şekilde katlanıp üzerine birkaç damla bakteri içeren sıvı damlatıldığında, hazırlanan düzenekte bulunan mikropların hücresel solunumları, bataryaya güç kaynağı sağladılar.

Choi bu durumu, “ Cihazımız anot, katot ve PEM (proton değişimi yapan membranlar) olarak adlandırılan ileşenleri içeren katmanlara ihtiyaç duyar” şeklinde açıkladı.

40 mumluk bir ampulü çalıştırmak için milyonlarca kağıt batarya gereklidir. Bununla birlikte bir savaş ya da doğal felaket esnasında bu tip bir cihazın kullanışlılığı ve taşınabilirliliği olağanüstü anlam ifade ediyor.

Kaynak: teknoformat.com


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