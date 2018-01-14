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Bakterili mamalar 83 ülkeye satılmış

Fransa’da salmonella bakterisi bulunduğu tespit edilmesinin ardından toplatılma kararı verilen bebek mamasının 83 ülkeye satıldığı ortaya çıktı.

Bakterili mamalar 83 ülkeye satılmış

14 Ocak 2018 11:04

Fransa’da üretilen ve içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen bebek mamasının 83 ülkeye satıldığı ve 12 milyondan fazla kutuyu içerdiği ortaya çıktı. Dünyanın en büyük bebek maması ve süt tozu üreticisi şirketi olan Lactalis CEO’su Fransız medyasına yaptığı açıklamada bebek mamalarının çok sayıda ülkeye satıldığını doğruladı. Fransız Journal Du Dimanche gazetesine konuşan Lactalis CEO’su Emmanuel Besnier şirketin konuyu gizlemeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. Besnier, “Şikayetler var ve bununla birlikte tam işbirliği yapacağımız ilgili soruşturma da var” dedi. CEO olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini de sözlerine ekledi.

Fransa Tarım Bakanı ürünlerin yasaklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu. Şirkete ait ülkenin Craon kasabasında bulunan fabrikasında geçtiğimiz Ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Mikrobun tespitinin ardından ürünler Aralık ayından itibaren piyasadan toplatılmaya başlanmıştı.
Salmonella bakterisinin ishal, mide krampı, kusma ve sıvı kaybına neden olduğu belirlendi. Bakterinin bebeklerde kullanımının hayati tehlikeye neden olduğu ifade edilirken şuana kadar Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedildi. Yunanistan ve İspanya’da da benzer vakaların görüldüğü bildirildi.

Etiketler: bakteri, mama

 

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