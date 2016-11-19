Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Bal Festivali’nde ‘Bal döneri’ büyük ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki ‘Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen festivalde Ordu ve Trabzon’un değişik ilçelerinden onlarca bal üreticisi stant kurdu. Festivalde en büyük ilgiyi ‘bal döneri’ gördü. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen çiçek balının 4 ay bekletilmesiyle oluşturulan donmuş balı döner tezgahında görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzonlu bal üreticisi Sacid Somun, çekiçle kestiği bal dönerini dondurma külahı ile festivale katılanlara ikram etti. Dondurma külahlarında bal yiyen vatandaşlar, balı ilk kez döner tezgahında dondurma külahlarında yalayarak yemenin şaşkınlığını yaşadılar.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 35 yıldır bal üreticiliği yapan Sacid Somun, bal dönerini ilk kez kendisinin keşfettiğini ve kısa samanda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sacid Somun, bal yemek isteyenlerin gerçek balı tatması için yaptığını belirterek, “Ağaç türü değil, toprak üstü ot bitkilerinden yani çiçeklerden elde edilen bal 4 ay içinde katılaşır. Eğer aradan geçen aylara rağmen bal hala kavanozunda ilk alındığı günkü gibi duruyorsa o balda katkı vardır. Ancak donmuş balda katkı yoktur. Donmuş bal hakiki baldır. Dolayısıyla bal dönerini gerçek balı tatmak isteyen insanlar için yaptım” dedi.

“Gerçek bal şifadır”

35 yıldır bal üreticiliği yaptığını belirten Sacid Somun, balın büyük bir şifa kaynağı olduğunu da belirterek, “Bal dönerinde hiçbir katkı malzemesi olmaz. Bal döneri safi (hakiki) baldır. Büyük bir şifa kaynağıdır. Bana fırsat versinler Türkiye’de bal sahtekarlığını bir kalemde silerim. Hastanelerde yatan hasta sayısını yüzde 50’sini silerim” diye konuştu.

Sacid Somun’un ikram ettiği balı yiyen vatandaşlar hayatlarında ilk defa dondurma külahında bal yediklerini söylediler. Vatandaşlar, “Gerçekten hoşumuza gitti. Aroması çok farklı. Şu ana kadar yediğimiz bal ise bu ne? Bu bal ise şu ana kadar yediklerimiz ne?” ifadelerini kullandılar.

“Devlet bal üreticilerini denetlemeli”

Türkiye’de bal sektöründe hangi balın sahte hangi balın gerçek bal olduğu konusunda bir sıkıntı yaşandığını belirten Sacid Somun, “Devlet gerçek bal üreticilerine sahip çıkmalı. Merdiven altı bal üreticiliğinin önüne geçmelidir. Devlet bize kovan başı bir destek veriyor ama bir taraftan da merdiven altı ballara müsaade ediyor. Gerçek bal üretici balı üretiyor ama merdiven altı üretilen ballar yüzünden malını istediği gibi satamıyor. Devlet arıcıları takip etmeli, iyi mi üretiyor kötü mü eritiyor bakmalıdır” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek

