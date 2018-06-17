Diğer
Kategoriler

Bal Kabağı değil Mantar

Ardahan’ın Çıldır ilçesi ve Ardahan Göle Budaklı Köyü’nde leğen büyüklüğünde kültür mantarı bulundu.

Bal Kabağı değil Mantar

17 Haziran 2018 10:54

Bu sene Doğu Anadolu bölgesinde havaların yağmurlu geçmesi ile doğada kültür mantarları leğen boyutuna erişti. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan ovalarında yağmur sonrası normal boyutlarından aşırı büyük kültür mantarları çıktı.

"Bulunan mantar leğene sığmadı"

Ardahan göle ilçesine bağlı budaklı köyüne bayram tatiline gelen Ergün Açıkyıldız bayram tatilinde köyünün ovasını gezerken normalinden kat kat büyük kültür mantarları buldu.

Köyüne tatile gelen Ergün Açıkyıldız "Ben Ankara’da oturuyorum. Memlekete geldim. Ovaya mantar toplamaya gittiğimde bu mantarları buldum. Allah nasip ederse akşam pişirip afiyet ile yiyeceğiz" dedi.

Ufuk Işık 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç