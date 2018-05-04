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Bal mumu yüklü tır alev alev yandı

Niğde'de kamyona arkadan çarpan bal mumu yüklü tır, alev alev yandı.

Bal mumu yüklü tır alev alev yandı

04 Mayıs 2018 09:45
Bal mumu yüklü tır alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Niğde-Adana otoyolu Basmakçı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Servet Ü. (31) yönetimindeki 33 KNB 42 plakalı tır, Hakan G.'nin (21) kullandığı 63 EY 341 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın alev topuna döndüğü yangında itfaiye ekipleri 1,5 saat sonra yangını söndürebildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan Adana-Niğde otoyolu söndürme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

 

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