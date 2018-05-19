Bal satıcısı yaşlı adamın gözüne biber gazı sıkıp 300 TL’sini gasp ettiler

Olay öğlen saatlerinden İzmit Kocaeli Fuarı alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar olarak bal satan Niyazi Yalçın(76), Kocaeli Fuarı içerisinde dolaştığı sırada yanına bir bayan yaklaştı. Kendisinden yardım talep eden bayan bir süre sonra yanında taşıdığı biber gazını Yalçın’ın yüzüne sıkarak cebindeki 300 TL’sini gasp etti. Yalçın, yüzüne gelen biber gazı ile olduğu yere yığılırken, kimliği belirlenemeyen bayan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir süre sonra kendine gelen Niyaz Yalçın, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerikne olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Biber gazının etkisindeki Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Hastanede tedavi edilen Yalçın, polis aracına alınarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Gasp olayına karıştığı iddia edilen bayan şahsın yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

