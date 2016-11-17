Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Baldızına cinsel istismar iddiasından yargılanan şahıstan ilginç savunma

Baldızına cinsel istismar iddiasından yargılanan şahıstan ilginç savunma

Bolu’nun Gerede ilçesinde 17 yaşındaki baldızı R.Y.’ye eşiyle birlikte kaldığı evde 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Ahmet T.’nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. A.T., mahkemede, "Şaka yapmak için bacağına dokunmuş olabilirim ama cinsel tacizde bulunmadım" dedi.


17 Kasım 2016 15:21

İddiaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde tornacıda çalışan A.T., eşiyle oturdukları evde kendileriyle yaşayan 17 yaşındaki baldızı R.Y’ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. Eniştesinden şikayetçi olan ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran R.Y., eniştesinin kendisine gittikleri bir piknik alanında otomobil içerisinde film izlerken ve evde yalnız kaldıkları zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Baldızının şikayeti üzerine gözaltına alınan A.T. geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan A.T. mahkemede yaptığı savunmada, baldızını kardeşi gibi gördüğünü söyleyerek suçlamaları reddetti. Gözaltına alındığında baskı altında ifade verdiğini ve daha sonrasında da savcılık ifadesinde daha önce gördüğü baskının etkisiyle ifade verdiğini söyleyen A.T., “Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben baldızımı kardeşim gibi gören bir insanım. Bir kez odada bizimle otururken bacakları açık olduğu için uyarmıştım. Bu nedenle bana kızdığı için böyle bir iddiada bulunmuş olabilir. Zaman zaman şaka yapmak için bacağına dokunmuş olabilirim ama bu kesinlikle cinsel bir amaçla olmamıştır. Kendisine cinsel istismarda bulunduğumu iddia ettiği zamanlarda eşim de bizimle birlikteydi. Eğer böyle bir şey yapacak olsam eşim yalnızken yapardım” diye konuştu.

Sanık A.T.’nin savunmasının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Faruk Çidem 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!