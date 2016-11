İddiaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde tornacıda çalışan A.T., eşiyle oturdukları evde kendileriyle yaşayan 17 yaşındaki baldızı R.Y’ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. Eniştesinden şikayetçi olan ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran R.Y., eniştesinin kendisine gittikleri bir piknik alanında otomobil içerisinde film izlerken ve evde yalnız kaldıkları zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Baldızının şikayeti üzerine gözaltına alınan A.T. geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan A.T. mahkemede yaptığı savunmada, baldızını kardeşi gibi gördüğünü söyleyerek suçlamaları reddetti. Gözaltına alındığında baskı altında ifade verdiğini ve daha sonrasında da savcılık ifadesinde daha önce gördüğü baskının etkisiyle ifade verdiğini söyleyen A.T., “Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben baldızımı kardeşim gibi gören bir insanım. Bir kez odada bizimle otururken bacakları açık olduğu için uyarmıştım. Bu nedenle bana kızdığı için böyle bir iddiada bulunmuş olabilir. Zaman zaman şaka yapmak için bacağına dokunmuş olabilirim ama bu kesinlikle cinsel bir amaçla olmamıştır. Kendisine cinsel istismarda bulunduğumu iddia ettiği zamanlarda eşim de bizimle birlikteydi. Eğer böyle bir şey yapacak olsam eşim yalnızken yapardım” diye konuştu.

Sanık A.T.’nin savunmasının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Faruk Çidem