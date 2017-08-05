Balı kapsüle sokup ardından da bal spreyini üreten Rizeli girişimci mevzuata takıldı

Habib Koçal, yüz binlerce lira harcayarak önce bal kapsüllerinin ardından 5 yıl üzerinde çalıştığı sprey balı yaparak patentini almayı başardı. Patent aldıktan sonra projesini hayata geçiren ve üretme başlayan Koçal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın aldığı kararı ile büyük şok yaşadı. Bakanlık aldığı bir karar ile takviye gıda üretimine yasak koydu. Bu yasağın kendisine ve projesine büyük darbe vurduğunu kaydeden Koçal, bal spreyi yaparak 30 saniyede boğaz ağrısını giderdiklerini ve özellikle bademcik ve boğaz ağrısında başarılı olduklarını ifade etti. Koçal "Bu sprey doğal bir antibiyotiktir. Hiç bir yan etkisi yoktur. Ve biz bunun patentini almayı başardık. Bu ürünler Avrupa'da ve dünyada kullanılıyor. Her şey iyi giderken bir anda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda takviyesi üretim yasağı koydu. Bunun üretiminin neden yasakladığını ben anlamış değilim. Bu bir milli üründür, sahip çıkılması gerekiyor. Çıkılmadığı taktirde bazı ülkelere muhtaç hale gelebiliyoruz. Bu sprey tamamen kestane balından üretilen ve içerisinde hiçbir kimyasal madde olmayan tek doğal antibiyotiktir" dedi.

"Dünyada bunu başarabilen iki ülke var birisi İsveç diğeri ise Türkiye'de biz" diyen Koçal "Bunu başarmak kolay olmadı. Kestane balının boğaz ağrılarını iyi geldiğini senelerden beri biliyoruz. Ancak kestane balını bir hafta kaşıkla tüketmek gerekiyor. Biz ise bu durumu bir sprey ve bir kaç fıs'la çözer hale geldik. Baldaki boğaz ağrılarına iyi gelen etken maddeyi ortaya çıkardık. Böylece bu yerli ve milli antibiyotik haline geldi. Ancak Tarım Bakanlığı takviye gıda üretimine yasak koydu. Biz bu yasak nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Yani sadece biz değil Türkiye'de hiç kimse organik gıda takviyesi yapamaz hale geldi. Bu mevzuatın ülkemize zarar verdiğine inanıyorum. Devlet büyüklerimizden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram Ali Sarı