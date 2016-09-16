İstanbul’un ünlü balıkçılarından Balıkçı Kenan’da, bir hafta önce kilosu 15 lira olan hamsi 5 liradan satılıyor. En büyük fiyat farkı ise palamutta yaşandı. Palamudun tanesi 30 liradan 7 liraya kadar geriledi. Balıkçı Kenan adıyla bilinen Kenan Balcı’ya göre balık fiyatlarındaki düşüş önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çünkü bugünlerde balıkçılar denizlerde fırtına olmaması sebebiyle denize çıkabiliyor ve bol balık avlanıyor.

Balık severlerin iki bayramı bir arada yaşadığını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Kurban bayramı ve balık bayramı olmak üzere iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bu sene çok bereketli başladık. Bereket havaların güzel gitmesi nedeniyle davam ediyor. Hamsi de balık da her geçen gün bollaşarak ucuzluyor. Havalar böyle giderse daha da bollaşacak ve ucuzlayacaktır. Tavsiyemiz hamsi balık ucuz diye alıp stok yapmasınlar çünkü havalar güzel gidiyor ve taze taze alıp tüketilmelidir. Ayrıca alınan balıklar poşette değil temizlenerek soğuk ortamda bekletilmelidir” dedi.