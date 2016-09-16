Diğer
Kategoriler

Balık bollaştı, fiyat ucuzladı

Havaların düzelmesi ve balıkçıların denize açılmasıyla tutulan balık miktarında da artış yaşandı. Hamsinin kilosu balıkçı tezgâhlarında 5 liraya, palamuttun tanesi ise 7 liraya kadar düştü. Birçok balığın fiyatında da düşüş yaşandı.

Balık bollaştı, fiyat ucuzladı

16 Eylül 2016 14:01

İstanbul’un ünlü balıkçılarından Balıkçı Kenan’da, bir hafta önce kilosu 15 lira olan hamsi 5 liradan satılıyor. En büyük fiyat farkı ise palamutta yaşandı. Palamudun tanesi 30 liradan 7 liraya kadar geriledi. Balıkçı Kenan adıyla bilinen Kenan Balcı’ya göre balık fiyatlarındaki düşüş önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çünkü bugünlerde balıkçılar denizlerde fırtına olmaması sebebiyle denize çıkabiliyor ve bol balık avlanıyor.

Balık severlerin iki bayramı bir arada yaşadığını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Kurban bayramı ve balık bayramı olmak üzere iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bu sene çok bereketli başladık. Bereket havaların güzel gitmesi nedeniyle davam ediyor. Hamsi de balık da her geçen gün bollaşarak ucuzluyor. Havalar böyle giderse daha da bollaşacak ve ucuzlayacaktır. Tavsiyemiz hamsi balık ucuz diye alıp stok yapmasınlar çünkü havalar güzel gidiyor ve taze taze alıp tüketilmelidir. Ayrıca alınan balıklar poşette değil temizlenerek soğuk ortamda bekletilmelidir” dedi. 

Etiketler: balık


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!