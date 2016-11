Balıkta yaşanan bolluk balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Palamudun azalmasıyla birlikte tezgahlarda yer alan çinekop 10 ila 15 lira arasında, sarıkanat 20 liradan satılırken, balıkta yaşanan bu bolluk kırmızı et satışlarını da etkiledi. Et tüketimiyle ilgili sıkıntılar olduğunu belirten kasaplık yapan Uzman Veteriner Hekim Yusuf Eroğlu, “Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra piyasada bir durgunluk oluyor. Ancak bu balığın bollaşması da et sektörüyle ilgili sıkıntılar yarattı. Hakikaten vatandaş şuanda ete rehavet etmiyor. Genelde balık tüketiyor. Bu da hem hayvan üreticilerini hem de bizim et sektörünü etkilemiş oluyor haliyle. Şuanda hakikaten yaprak kımıldamıyor. Bu bakımdan bekliyoruz, umutluyuz. İnşallah başka bir formül çıkarda bu sektör de canlanır. Şuanda en durgun dönemdeyiz. Kırmızı etin durumu şuanda dışarıdan Et ve Süt Kurumu marifetiyle canlı hayvan getiriliyor. Aşağı yukarı 200 bin tane. Bir de şuanki hareket sıkıntısı yani satış sıkıntısından dolayı daha da geriye gideceğini düşünüyoruz. Ancak umutluyuz. Yeni kuzu doğumları başladığında Ocak, Şubat aylarında tekrar hareket olmasını bekliyoruz. Şuanda piyasa düştü. 26-27 civarındaydı karkas, şimdi 23-24 civarında. Tabi haliyle arz talep meselesi. Bu denge sağlanmayınca piyasada haliyle düşmüş oluyor. Kuşbaşı et 42 lira, kıymanın fiyatı ise şuanda 38 lira” dedi.

“Çeşitlilik şuan bol”

20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı ise, “Şuan sarıkanat bol miktarda tezgahlarda var. Boğaza giriş yaptı sarıkanat, olta balıklarımız var. Palamut azaldı. Palamudun fiyatı 15-20 liraya çıktı. Çeşitlilik bol. Hamsimiz var tezgahlarda. Onun da fiyatı biraz yüksek, 15 lira. Çeşitlilik bol şuan, sarıkanat daha çok tercih edilen. Geçtiğimiz aylarda aynı boy palamut 7 lira 10 liraya satılıyordu. Tabi akın zamanı geçtiği için palamudun 15 lira 20 liraya çıktı tanesi. Önümüzdeki günlerde tamamen sonlanacak yani palamut. Şuanda palamut 15-20 lira civarında gidiyor. Palamudun yerini şuan sarıkanat aldı. Sarıkanatta bittiği zaman hamsi, istavrit, o şekilde devam edeceğiz satışlara. Çinekop o da biraz azaldı. Palamudun bolluğu bittikten sonra talep çoğunluğu ona geldiği için onun da fiyatları biraz arttı. Çinekop 10 liraydı, 15 liraya çıktı. Sarıkanat 15 liraydı, 20 liraya çıktı. Bunlar bu fiyatlarda seyreder büyük ihtimal. Sarıkanadın normal piyasası 30 lira, 35 lira, 40 lira civarı, şuan 20 lira. Aşağı yukarı yüzde yüzlük bir düşüş var. Onun içinde sarıkanadı tercih ediyor vatandaşta. Hem mevsim olarak hem lezzet olarak en çok tercih edilen sarıkanat. Satışlar bu aralar güzel, vatandaş ilgi gösteriyor. Havalar ne çok soğuk ne çok sıcak. Vatandaş ilgi gösteriyor yani balığa” diye konuştu.

"Satışlar iyi, memnunuz"

8 yıldır balıkçılık yapan Numan Mutay, “Şimdi geçen ay palamutçuluk gayet iyiydi, hareketliydi, bereketli bir sezon yaşadık. Palamut artık bitti. Bundan sonra çinekop, hamsi, istavrit, sardalye, lüfer inşallah bundan sonra çeşitlerimiz dha bol olacak. Palamut bittiği için çeşitle tezgahlarımızı şenlendirdik. Palamut varken satılmıyordu bunlar. Şimdi gayet memnunuz işlerimizden. Balık da bol. Vatandaşta ucuz balık yiyor bu sene. İnşallah diyoruz vatandaş cebinden fazla harcamadan balık yiyecek. Biz esnafta bu sezonu bereketli bir şekilde geçirip bütçelerimize katkısı olacağını umut ediyoruz. Palamudun yerini şuan çinekop aldı. Çinekop şuanda 10 lira, 15 lira civarında gidiyor. Şuanda 20 lira sarıkanatlarımız. Hamsi bu sene kıt olacağını söylüyorlar. İnşallah, ümit ediyoruz ki hamside bol olur. Vatandaşımız da bol bol hamsi yer. Geçen aya göre fiyatlarda pek değişiklik yok. Aynı şekilde gidiyor. Palamut varken diğer balıklar satılmıyordu, olmuyordu. Ama şuanda tezgahlara diğer balıklar da geldiği halde fiyatları geçen seneye göre kıyaslarsak aynıydı. Geçen sene daha pahalıydı fiyatlar. Geçen sene 20-25 liraya çinekop satıyorduk, bu sene 10-15 lira civarında çinekop. O da tabi ki bolluğundan kaynaklanıyor. Satışlar iyi, memnunuz. Bundan daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Havaların soğuması çok önemli. İnsanlar soğuk havada balığı tüketiyorlar. Sıcak olduğu zaman insanlar balığı pek yemiyorlar” dedi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce