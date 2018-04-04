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Balık çiftliği alev alev yandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir balık üretme çiftliğinde yangın çıktı.

Balık çiftliği alev alev yandı

04 Nisan 2018 01:05

Olay, dün akşam saatlerinde Şakran Mahallesi İskele mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan balık çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balık çiftliğinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş yerinin büyük bölümünün ahşap ve polyester olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çiftliğin tamamının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

 

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