Uzmanlar, ince bir bele, sağlıklı bir bedene ve hastalıklardan uzak kalmak için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Ortalama bir insanın ömrü boyunca balık, kırmızı et, tavuk, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller, sebze, meyve, ekmek ve tahıl gruplarının tümünden vücudun günlük gereksinimi kadar tüketmesi önerilirken, fazla kilolardan kurtulmak için ise haftada en az üç gün balık tavsiye ediliyor. Ortalama olarak kilogram başına günde 1 gram protein alınmasının şart olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş, hayvansal protein içeren besinlerin çoğunun doymuş yağ bakımından oldukça zengin olduğunu, kişinin herhangi bir sağlık problemi olmasa dahi çok fazla tüketimden kaçınmalarını önerdi.

Bel ve kalça çevresi inceliyor

İstisnai olarak 100 gram pişmiş levreğin içerisinde 2 gram doymamış yağ içerdiğini, aynı oranda dana etinde ise 21 gram gibi oldukça yüksek bir değerde yağ bulundurduğuna dikkat çeken Taş, “Bu sebeple kırmızı et tüketimi haftada 1-2 kez, balık tüketimi ise en az 2-3 kez olması kan yağlarının regüle edilmesi, kilo kontrolünün sağlanması için olduğu gibi birçok hastalığın önüne geçmek için gereklidir. Balık içerisinde, yağ olarak vücut tarafından sindirilemeyen, ancak insan hayati fonksiyonların devamı için gerekli olan, bir diğer adıyla alfalinolenik asit olarak bilinen Omega 3 yağ asitleri bulunduğundan özellikle bel ve kalça bölgesindeki yağlanmaları engellemiş olacağız. Balığın insan sağlığı için onlarca faydasından birisi de bu” dedi.

Öte yandan, yapılan son araştırmalara göre, 100 gram pişmiş levrek 97 kalori, 18 gram protein, 2 gram yağ, 53 mg kolesterol içerirken, 100 gram pişmiş dana etinin 305 kalori, 25 gram protein, 21 gram yağ, 110 mg kolesterol içerdiği saptandı.

Uygun fiyata kaliteli balık

Yaş sınırı tanımadan sağlıklı bir beden için herkesin balık tüketmesinin gerektiğinin altını çizen Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan da, özellikle Ege sularından çıkarılan levrek ve çipura balığının bol bol tüketilmesine dikkat edilmesini tavsiye etti. Balığın lezzeti ve besleyici özelliği sayesinde haftada en az 3 gün tüketilmesinin oldukça keyifli olduğunu ifade eden Kızıltan, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde önemli bir balık rezervi var. Bu nedenle kaliteli balığa en uygun fiyata erişebiliyoruz. Sağlıklı nesiller için elimizde bulunan balık üretimi büyük bir şans” diye konuştu.