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Balık fiyatları cep yakıyor |Kütahya haberleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde her hafta ilçe pazarına balık tezgahı açan Bekir Üstünel, balık satışlarında bu yıl beklenen verimi alamadıklarını söyledi.

Balık fiyatları cep yakıyor |Kütahya haberleri

31 Ocak 2018 10:58

Denizlerimizde bu sezon balık avında yaşanan düşüşün, fiyatlara olumsuz yansımaya devam ettiğini belirten Üstünel, ''Balık fiyatları haftalık değişiyor. Geçen hafta 10 liraya kadar düşen hamsi fırtına çıkmasından dolayı tekrar 15 liraya çıktı. Denizlerimizde balık çeşitliliklerinde belli oranda azalma var. Vatandaş çiftlik balıklarına fazla rağbet göstermiyor. Umudumuz kar yağışı ve soğuk. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte çeşitliliğin artmasını ve fiyatların ucuzlamasını bekliyoruz'' diye konuştu. 

Yunus Daşdemir
 

 

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